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Avukat bunu yaparsa

2 kişi tutuklandı

Avukat bunu yaparsa

2 kişi tutuklandı

26 Mayıs 2018 Cumartesi 17:17
Avukat bunu yaparsa

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Türkiye’de avukatlık yapan Mert Oktar isimli şahıs ülkemizde öğrenci olarak bulunan Hüseyin Can Yıldızoğulları adına sınava girmeye çalışırken Yıldızoğulları ile birlikte düzenledikleri sahte kimlik ile tespit edilerek başkasının kimliğine bürünme suçundan bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, huzurda bulunan Türkiye’de avukatlık mesleği icra eden zanlı Mert Oktar’ın 25 Mayıs 2018 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Yakın Doğu Üniversitesinin sınav salonunda, üniversitede öğrenci olan Hüseyin Can Yıldızoğulları’nın kimliğini sahteleyerek sınav görevlisine gösterip, tedavüle sürerek kendisini Yıldızoğluları olarak tanıtıp başkasının kimliğine bürünme suçunu işledikten sonra söz konu şahıs adına Ticaret hukuku sınavına girdiğini söyledi. Polis olayın fark edilmesi üzerine yapılan şikâyet üzerine zanlılar Oktar ve Yıldızoğluları’nın tespit edilerek tutuklandığını ve birer gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis memuru Ergüleç zanlıların ifadelerinin teyit tekzip edileceğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Mert Oktar kapalı yerde kalması durumunda krize girdiğini belirterek doktor kontrolünde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlıların doktor kontrolünden geçirilmesi ve zanlı Oktar’ın doktorun vereceği rapora göre tutuklu kalması gerektiği yerin belirlenmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 26.05.2018 17:37
Anahtar Kelimeler:
EvrakSahteHüseyin Can YıldızoğullarıMert Oktar
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