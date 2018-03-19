ATM HIRSIZI TEMİNATA BAĞLANDI

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de ATM üzerinde unutulan 300 TL parayı çaldığı tesit edilerek tutuklanan Kemal Öztürk dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, dün yaşanan olayda A.A. isimli şahsın arkadaşı N.B.’ye ait bankamatik kartı ile ATM’den 300 TL çektiğini ancak çektiği parayı ATM üzerinde unuttuğunu söyledi. Polis, A.A.’dan sonra ATM’ye giden Kemal Öztürk’ün Girne’de Mete Adanır Caddesi’nde N.B. isimli kadına ait unutulan 300 TL parayı çaldığını ifade etti. Zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, KKTC vatandaşı zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, bin TL nakit teminat yatırması, 30 bin TL kefalet senedi imzalanması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.