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ATM HIRSIZI TEMİNATA BAĞLANDI

300 TL'yi cebe attı

ATM HIRSIZI TEMİNATA BAĞLANDI

300 TL'yi cebe attı

19 Mart 2018 Pazartesi 19:01
ATM HIRSIZI TEMİNATA BAĞLANDI
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de ATM üzerinde unutulan 300 TL paraçaldığı tesit edilerek tutuklanan Kemal Öztürk dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, dün yaşanan olayda A.A. isimli şahsın arkadaşı N.B.’ye ait bankamatik kartı ile ATM’den 300 TL çektiğini ancak çektiği parayı ATM üzerinde unuttuğunu söyledi. Polis, A.A.’dan sonra ATM’ye giden Kemal Öztürk’ün Girne’de Mete Adanır Caddesi’nde N.B. isimli kadına ait unutulan 300 TL parayı çaldığını ifade etti. Zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, KKTC vatandaşı zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, bin TL nakit teminat yatırması, 30 bin TL kefalet senedi imzalanması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 19.03.2018 20:59
Anahtar Kelimeler:
Kemal Öztürk300 TLParaçaldı
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