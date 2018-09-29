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Atılgan tutuksuz yargılanacak

Atılgan tutuksuz yargılanacak

29 Eylül 2018 Cumartesi 00:21
Atılgan tutuksuz yargılanacak

Atılgan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haziran ayında Girne’de gerçekleşen Beden Eğitimi ve Spor Yasasına aykırı davranıştan aranan Hakan Törehan’ı 30 Haziran 10 Eylül tarihleri arasında evinde sakladığı gerekçesi ile tutuklanan Cem Atılgan aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Atılgan, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Ertem Hoca, zanlının “Suçu örten” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Ertem Hoca, zanlı Atılgan’ın şuan tutuklu olan Hakan Törehan’ı Haziran-Eylül ayları arasında evinde sakladığını tespit ettiklerini söyledi. Zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Hoca, Atılgan’ın ülkede turist vizesi ile kaldığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi ile serbest yargılanmasına karar verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiren zanlı Atılgan yargılanıncaya kadar serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hakan TörehanCem Atılgan
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