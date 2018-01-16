Ateş Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize 1 hafta önce turist olarak gelen ve daha sonra iş bulmak için başvurduğu makinist atölyesinin kendisine işe almaması üzerine öfkelenerek kapısını kırarak içerisinden hasar tespit cihazını çalan zanlı Murat Ateş yakalanmasının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Can Doğan olayla ilgili bulguları aktardı. Doğan huzurda bulunan zanlı Murat Ateş’in 12 Ocak tarihinde saat 21.00 – 22.00 saatleri arasında Alayköy'de faaliyet gösteren Hasan Turgay'a ait Mechanic Land Oto servis garajı isimli iş yerine ait batıya bakan arka giriş kapısı camını ve kapı elini kasten kanunsuz olarak kırarak iş yeri içerisine girdiğini söyledi. Polis içeriye giren zanlının toplam değerleri 160000 TL olan 1 adet AUTOLOGIC marka ve 1 adet GSCAN marka araç arıza tespit cihazlarını çalarak olay yerinden kaçtığını aktardı. Polis şikâyet gelmesi üzerine olay yerinden alınan kamera kayıtlarından suçu kimin işlediğinin anlaşılması üzerine zanlının 13 Ocak 2018 tarihinde saat 08.00 raddelerinde Lefkoşa'da çalmış olduğu cihazlar ile birlikte tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ülkemizde turist statüsünde olduğunu da değerlendirdikten sonra 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.