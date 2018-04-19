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Aslanova teminata bağlandı

Tutuksuz yargılanacak

Aslanova teminata bağlandı

Tutuksuz yargılanacak

19 Nisan 2018 Perşembe 14:59
Aslanova teminata bağlandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da önceki gün gelini Oğuljan Myradova ile tartıştıktan sonra kucağında bulunan 2 buçuk aylık bebeği Shatlyk Gurbanovu alıp yere atarak kafatasının kırılmasına neden olan Türkmenistan uyruklu zanlı Akmaral Arslanova teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil huzurda bulunan zanlı Akmaral Arslanova‘nın 15 Nisan tarihinde saat, 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da zanlı zanlı Akmaral Arslanova kendisinden habersiz evden dışarıya çıktığı için tartıştığı gelini Oğuljan Myradova’nın kucağında bulunan 2 buçuk aylık bebeği Shatlyk Gurbanovu alıp yere atarak kafatası kemiğinin kırılmasına sebep olup vahim zarara uğratmak suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis Lefkoşa Devlet Hastanesi beyin cerrahi bölümünde yoğun bakın ünitesinde yatmakta olan bebeğin yapılan tedavisi üzerine taburcu edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Karagil zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkemizde çalışma izni ile bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı müvekkilinin bu suçu işlemediğini ve çocuğu yere annesinin attığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi, 3 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Shatlyk GurbanovuOğuljan MyradovaAkmaral ArslanovaKafaTaşıçatladı
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