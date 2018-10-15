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Aslan 3 gün daha tutuklu kalacak

Aslan 3 gün daha tutuklu kalacak

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:08
Aslan 3 gün daha tutuklu kalacak

Aslan 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de yasa dışı sanal bet oynatanlara banka kartı ve sim kart satıldığını duyunca akrabalarından para toplayarak farklı kişilere ait birçok banka kartı ve 58 adet sim kartı satmak için 15 gün önce ülkeye 90 günlük vize ile giriş yaptıktan sonra tutuklanan Sinan Aslan aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aslan, bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Mehmet Davulcu, olayla ilgili bulguları aktardı. Davulcu, alınan bir ihbar üzerine Girne’de faaliyet gösteren bir otelin SPA bölümünde tespit edilen zanlının çantasında yapılan aramada yasadışı sanal bahis ve suç gelirlerinin aklanması işlerinde kullanıldığına inanılan 18 adet banka kartı ve 58 adet sim kart ele geçirildiğini anımsattı. Zanlının söz konusu banka kartları ve sim kartlarını Türkiye’de temin ederek satmak için ülkemize getirdiğine yönelik itirafta bulunduğunu dile getiren Davulcu, söz konusu kartların herhangi bir suç amacıyla kullanılıp kullanılmadığının henüz tespit edilemediğini ifade etti. Polis, alınan üç günlük sürede zanlının itirafı üzerine arkadaşına saklaması için 3 adet banka kartı ve 1 adet sim kart verdiğini itiraf ettiğini ve emarelere el konulduğunu kaydetti. Zanlının kartları satmak için kimlerle anlaştığının ya da kimlere sattığının belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Davulcu, Aslan’ın 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sinan AslanSanal Bet
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