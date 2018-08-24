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Askeri kışla içinde magandalık

Askeri kışla içinde magandalık

24 Ağustos 2018 Cuma 15:56
Askeri kışla içinde magandalık

Askeri kışla içinde magandalık

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen korkutmak amacıyla silah taşıma, kasti hasar ve ciddi darp suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Ulusay Fellahoğlu ve Salih Özçırak, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Nurçin Hocaoğlu, Güzelyurt’ta sakin zanlı Ulusay Fellahoğlu’nun yanına Salih Özçırak’ı alarak, 18 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da 1.Piyade Alayı 3. Piyade Taburu 8.Bölükte ziyaretçi bölümüne giderek, eski kız arkadaşıyla konuştuğu gerekçesiyle, bölükte askerlik yapan Hakan Güleç’in cep telefonunu yanında getirdiği ağız uzunluğu 23 santim, toplam uzunluğu 38 santim olan satırla kırarak, zarara uğrattığını belirtti. Polis memuru Nurçin Hocaoğlu, zanlı Ulusay Fellahoğlu’nun akabinde satırı, müştekinin boğazına dayayıp, 20 santim uzunluğunda bir kesi oluşmasına neden olduğuna vurgu yaptı. Zanlıların yazılı dava tebliğlerinde suçlarını kabul ettiklerini belirten Hocaoğlu, KKTC vatandaşı olan iki zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, her zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ulusay Fellahoğlu Salih ÖzçırakHakan GüleçAskerMaganda
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