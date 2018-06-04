Askeri bölgeden hurda çaldılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeye girerek hurda demir çalan zanlılar Ali Sariler ve Hasan Sariler tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı huzurda bulunan zanlılar Ali ve Hasan Sariler'in 3 Haziran’da saat 11.00’de Gönyeli’de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri taburundan 400 TL değerindeki muhtelif sayılardaki demir pencere çerçeveleri ile ranza malzemelerini sirkat ettiklerinin belirlendiğini kaydetti. Polis Zanlıların kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis memuru Necip Taşlı zanlıların KKTC vatandaşı olduğunu ve başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanmas, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 20’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.