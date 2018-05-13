12.05.2018 tarihinde, 19:00-21:00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kumarhane ve bet ofisleri kontrol edilmiş olup, yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan üç kişi haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin yaptıkları denetimlerde ise 214 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 18 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.