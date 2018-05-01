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Artık tuz da koktu...
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Artık tuz da koktu...

Posta dairesi memurundan paket vurgunu artık tuzun bile koktuğuna delalet ediyor.

Artık tuz da koktu...

Posta dairesi memurundan paket vurgunu artık tuzun bile koktuğuna delalet ediyor.

01 Mayıs 2018 Salı 09:08
Artık tuz da koktu...

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Posta dairesi memurundan paket vurgunu artık tuzun bile koktuğuna delalet ediyor. Çalıntı olduğu iddia edilen malların satması için verildiği kişinin de gümrük mensubu olması olayın bir başka dikkat çekici tarafı oldu. Ülkemizde gün geçmiyor ki müstahdem tarafından sirkat haberi, bir usülsüzlük haberi gelmesin. Ancak yurtdışından getirttiğimiz ürünlerin de Devletin postanesinde kaybolması, kayboldu denilerek çalınması artık tuzun bile koktuğunu gösteriyor.

Lefkoşa'da Merkez Postanesinde ayrım bölümünde kamu görevlisi olarak çalışmakta olan zanlı Önder Ilgın, yurtdışından gelen paketleri çaldığı iddiaları üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil mahkemeye olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil huzurda bulunan zanlı Önder Ilgın’ın 2017 - Nisan 2018 tarihleri arasında Lefkoşa Merkez Postanesinde ayrım bölümünde kamu görevlisi olarak çalışmakta olduğu sırada yurtdışından farklı kişiler tarafından KKTC'ye getirtilen muhtelif eşyaları tasnif aşamasında çalarak, konu eşyaları satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ederek görevini kötüye kullandığını mahkemeye aktardı. Karagil, konunun polise almış olduğu paketin geldiğini bildiği halde gelmedi diye kendisine beyanda bulunulan müşteki Erkan Bahçeci’nin şikâyeti üzerine ortaya çıktığını ve başlatılan soruşturma neticesinde zanlının suç ile bağlantısının olduğunun tespit edilmiş olduğunu belirtti. Polis memuru Karagil yapılan ileri soruşturmada zanlının çalmış olduğu ürünlerden bazılarını satışını yapması için başkalarına verdiğini ve söz konusu eşyalardan bazılarının tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Aygün Karagil zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu ve kayıp olan birçok paketin bulunduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 01.05.2018 10:04
Anahtar Kelimeler:
PostaÖnder IlgınHırsızçaldı
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