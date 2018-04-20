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Arpa tutuklu yargılanacak

Girne’de Ekim ayında kardeşi A.A.’nın kimliğine bürünerek kardeşinin banka hesabından para çektiği ortaya çıkan zanlı Ahmet Arpa, 6 ay sonra banka personelinin durumu fark etmesi sonucu tutuklanmıştı.

Arpa tutuklu yargılanacak

Girne’de Ekim ayında kardeşi A.A.’nın kimliğine bürünerek kardeşinin banka hesabından para çektiği ortaya çıkan zanlı Ahmet Arpa, 6 ay sonra banka personelinin durumu fark etmesi sonucu tutuklanmıştı.

20 Nisan 2018 Cuma 19:29
Arpa tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Ekim ayında kardeşi A.A.’nın kimliğine bürünerek kardeşinin banka hesabından para çektiği ortaya çıkan zanlı Ahmet Arpa, 6 ay sonra banka personelinin durumu fark etmesi sonucu tutuklanmıştı. Soruşturma amaçlı iki gün poliste tutuklu kalan Arpa, bugün teminat talebiyle yeniden yargı huzuruna çıtı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Anıl Derindağ, mahkemede verdiği ifadede zanlı Ahmet Arpa’nın “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme”,”Sahtekârlıkla para temini”,”Başkasının kimliğine bürünme” suçlarından tutuklandığını anlattı.

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Polis memuru Anıl Derindağ, zanlının 18-19 Ekim tarihleri arasında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde gösteren Ziraat Bankasına giderek, kardeşinin benzerliğinden faydalandığını söyledi.

Derindağ, zanlının kardeşinin kimliğine bürünerek hesabından dekont karşılığı olarak 540 Sterlin sahtekarlıkla para temin ettiğini kaydetti.

Bankanın durumu 6 ay sonra fark ettiğini kaydeden Derindağ, zanlı Arpa aleyhinde şikâyetçi olduğunu belirtti.

Derindağ, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Ahmet Arpa’nın yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 100 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest yargılanmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ArpaSahtekarSahteEvrak
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