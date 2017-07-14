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14 Temmuz 2017 Cuma 18:14

Arnavut 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak

İki arkadaşın bıçaklı kavgası ölüm ile sonuçlandı

Arnavut 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak
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Arnavut 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 10 Temmuz tarihinde sokak ortasında meydana gelen kavgada alkol tesiri altındayken tartıştığı iş arkadaşı Ukraynalı Eshref Abdülkariov’u karnından bıçaklayarak ağır yaralanmasına ve sonrasından yaşamını yitirmesine neden olan zanlı Melih Arnavut hakkındaki soruşturma sürüyor. Soruşturma amaçlı 3 gündür poliste tutulan zanlı bugün ek süre talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de saat 05.00 sıralarında yaşanan olayda alkol tesiri altında kavga eden iki arkadaşın sonu facia ile sonuçlandı. Melih Arnavut, tartıştığı Eshref Abdülkariov’u bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralanan Abdülkariov önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne, ardından Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eshref Abdülkariov hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlı ise evinde tespit edilerek gözaltına alındı. Hakkında “adam öldürme, ağır yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve sarhoşluk suçlarından” suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis, zanlı Melih Arnavut ve Eshref Abdülkariov’un sabah saat 05.00 raddelerinde Bahriyeliler Sokak’ta kavgaya tutuştuklarını söyledi. Gözügüzel, görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre, zanlı Melih Arnavut’un tasarrufunda bulundurduğu bıçakla, tartıştığı Eshref Abdülkariov’un karnına saplayarak olay yerinden kaçtığını kaydetti. Polis, zanlı Arnavut’un 197 promil alkollü olduğunu açıkladı. Polis, Abdülkariov’un olayın ardından ağır yaralandığını ve “112” Hızır Servis ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını aşırı kan kaybı nedeniyle sabah 05.40 sıralarında yaşamını kaybettiğini kaydetti.

Soruşturmayı yürüten polis, yapılan ilk soruşturmanın ardından zanlı Melih Arnavut’un olay yerinden kaçtığını ve sabah saatlerinde evinde tespit edilerek mahkeme emri ile tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının üç gündür tutuklu bulunduğunu, bu süre içerisinde gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinin araştırılacağını, alınacak ifadeler olduğunu kaydederek zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti. Mahkeme, hakkında cinayet suçundan soruşturma yürütülen zanlının 7 gün daha poliste kalmasına emir verdi.


 
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