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10 Ocak 2017 Salı 10:19

Arkadaşının evraklarını çaldı

Eski kız arkadaşına ait evrakları yalan söyleyerek çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Durusoy Zengin bugün tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Arkadaşının evraklarını çaldı
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Arkadaşının evraklarını çaldı

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da eski kız arkadaşına ait evrakları yalan söyleyerek çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Durusoy Zengin bugün tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer Huzurda bulunan zanlı Durusoy Zengin’in 10 Aralık 2016 tarihinde Lefkoşa’da eski kız arkadaşı Zamira Guzyyeva’ya ait olan iki adet Türkmenistan pasaportunu, askerlik belgesini ve okul diplomasını, arkadaşının bakıcılık yaptığı ikametgâhın sahibine kaza yaptığını söyledikten sonra polise götüreceği gerekçesi ile aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini, halen daha aranan emarelerin bulunamadığını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Zengin olayla bağlantısı olmadığını konu evrakları hiç görmediğini ve almadığını evinde yapılan aramada da bir şey bulunmadığını beyan etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verirken, sürenin tahkikatın gelişmesine göre artırılabileceğini söyledi.

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