Arkadaşı evine aldığına pişman oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da evinde kaldığı arkadaşının laptop ve telefonunu çalan zanlı Özgür Salih tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz huzurda bulunan zanlı Özgür Salih’in 7 Temmuz tarihinde Lefkoşa’da evinde kaldığı arkadaşı C.M’ye ait laptop ve cep telefonunu çaldığı söyledi. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine önceki gün tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru İbrahim Toz zanlının vermiş olduğu ifadesinde söz konusu bilgisayarı henüz tespit edilemeyen bir şahsa verdiğini itiraf etmesi üzerine söz konusu şahsa ulaşılmaya çalışıldığını mahkemeye aktardı. Polis yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve aranan emareler olduğunu da belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi