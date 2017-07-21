Polisiye Olaylar:
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21 Temmuz 2017 Cuma 15:42

Arkadaş Katili Tutuklu Yargılanacak

Arkadaş Katili Tutuklu Yargılanacak
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Arkadaş Katili Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de kol saati yüzünden aralarında tartışma çıkan ve kavga sonucu Eshref Abdulkariov’u bıçakla ağır yaralayarak öldüren Melih Arnavut aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan 7 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı Melih Arnavut, bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan Polis Çavuşu Namık Kemal Baz Melih Arnavut’un “Adam öldürme”, “Ağır yaralama”, “Sarhoşluk” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Namık Kemal Baz, yapılan muayenede zanlının kanında 197 promil alkol tespit edildiğini hatırlattı. Melih Arnavut’un gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın zanlıyla olan aşamasının tamamlandığını kaydederek, zanlı Arnavut’un yargılanacağı güne hazır olacağı uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu ‘adam öldürme’ ve ‘ağır yaralama’ suçlarının giderek artış gösteren ve toplumda huzursuzluğa neden olan suç türlerinden olduğunu ve Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına girdiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığına dikkat çeken yargıç Mesutoğlu, zanlı Melih Arnavut’u davalarında hazır bulununcaya kadar 3 ayı aşmayan bir süre Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.

 
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Eshref AbdülkariovMelih ArnavutCinayet
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Yaralama Zanlısı Kadın Tutuklu Yargılanacak

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