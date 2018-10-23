Arıcı’nın durumu hala kritik

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gemikonağı’nda 20 Ekim sabahının ilk saatlerinde ikamet ettiği apartmanın bir dairesinde dört kişiyle tartışan 23 yaşındaki Saltuk Buğra Arıcı’nın kavga sırasında 7.30 metre yüksekliğindeki balkondan beton zemine düşmesi olayıyla ilgili tutuklanan 4 kişi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Selami Ayabumi Timat Ayo,Tolulope Opeyemi Ajayi, Kabwe Katango ve Mukamba Kalaluka’nın tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı.

Öte yandan konuyla ilgisi olmadığı tespit edilen Maria Matyola ise serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 20 Ekim’de, saat 04.30 sıralarında Gemikonağı’nda Salahi Mehmet Sokak üzerindeki bir apartmanda kalan Selami Ayabumi Timat Ayo ile Tolulope Opeyemi Ajayi’nin komşuları Saltuk Buğra Arıcı’nın bina önünde yola işediğini görmeleri üzerine aralarında sözlü tartışma çıktığını söyledi. Polis, alkol tesiri altında olan Saltuk Buğra Arıcı’nın kavga etmek amacıyla , tartıştığı iki şahsın kaldığı 15 numaralı daireye çıktığını, kapıyı zorla açıp, evin içindeki bazı eşyaları kırıldığını ifade etti. Tartışma esnasında Arıcı’nın 7.30 metre yüksekliğindeki balkondan düşerek ağır yaralandığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Polis, “Arıcı balkondan atıldı mı, yoksa düştü mü? Bu husus araştırılak”dedi. Olayda ağır yaralanan Saltuk Buğra Arıcı’nın, kaldırdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ifade eden polis, Arıcı’nın durumunun halen ciddiyetini koruduğunu söyledi. Polis, olayla ilgili birçok kişiden ifade alınması gerektiğini, bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme dört zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.