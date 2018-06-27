Arda davası karara bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 7 Temmuz 2015 tarihinde bir okulun park yerinde aracında ölü bulunan Arda Erkan ile ilgili ölüm tahkikatının kararı bugün açıklandı. Kararı bir süre önce istifa eden Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Tacan Reynar okudu. Reynar, son kararında Erkan’ın ölümüyle ilgili iki farklı otopsi raporunun mahkemeye sunulduğunu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan otopside Erkan’ın kan ve idrar örneklerinde bonzai, extacy, alkol bulunduğu ve bunların ölüm için tek başına yeterli olduğuna dair rapor verildiğini belirtti. Reynar, savunma tarafından sunulan ikinci otopsi raporunda ise Erkan’ın kanında bulunan uyuşturucu maddelerin miktarı ile ilgili bir tespit olmadığının, ayrıca boynunda bulunan lezyonların dışardan bir bası sonucu oluşmuş olabileceğinin belirtildiğini kaydetti.Reynar, iki raporu değerlendirdiğinde uyuşturucu madde miktarının belirlenememiş olmasından dolayı tek başına ölüme yol açabileceğine dair ilk raporda belirtilen yargının yeterli olmayacağını ifade etti. Reynar, Erkan’ın boyun ve boyun kısımlarında oluşan lezyonlarla ilgili mahkemeye açıkayıcı bir olgu sunulmadığını, lezyonların oluşma şekline dair bir olgu belirtilmediğini ifade ederek, mahkeme sunulan ikinci rapora itibar ettiğini açıkladı.

Reynar, Erkan’ın adli ölüm soruşturmasında ortaya çıkarılmamış noktalar olduğunu ifade ederek, Erkan’ın ölümünde yüksek ihtimalle kasıt veya ihmal olduğuna kanaat getirdiğini açıkladı. Reynar, sonuç olarak Arda Erkan’ın ölümünde başkalarının neden olmuş olma olasılığının kuvetle muhtemel olduğunu belirterek, adli ölüm soruşturma dosyasının emarelerle birlikte polise gönderilmesi ve orada saklanmasına emir verdi. Reynar, olayda kim veya kimlerin etken olduğuna bir tespitin yapılan tahkikatla mümkün olmadığını, polise saklanılacak olan dosyanın bir bulgu elde edilmesi halinde ileri soruşturma için tekrar açılmasına direktif verdi.

Mahkeme Arda Erkan’ın ölümünün şüpheli olduğuna karar verdi. Kanındaki uyuşturucu miktarının tespit edilemediği belirtilen Arda Erkan’ın aldığı alkol oranının ise ölümle neticelenecek seviyede olmadığı ifade edildi.Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde okunan tahkikatta Arda Erkan’ın boyun kısmında lezyonlar (izler olduğu) belirtilirken bunların nasıl oluştuğu veya kimler tarafından yapıldığına dair herhangi bir olgu bulunmadığı kaydedildi.Mahkeme, Erkan’ın başkaları tarafından öldürülmüş olduğu kanısının muhtemel olduğuna bulgu yaptı. Mahkeme Arda Erkan’ın ölümünde başkalarının kastı veya ihmali olabileceğine dikkat çekerek Adli Ölüm Tahkikat dosyasının polise teslim edilmesine karar verdi. Kaynak: Mahkeme Arda Erkan’ın ölümünü şüpheli buldu!