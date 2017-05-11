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11 Mayıs 2017 Perşembe 15:15

Arazi Yangını

Arazi Yangını
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ARAZİ YANGINI

Çayönü’nde Mustafa Tuver’e ait tarla üzerinden geçen elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle birbirine sürtünmesinden dolayı oluşan kıvılcımlar sonucu çıkan yangında, 6 dönüm biçilmiş, 4 dönüm biçilmemiş arpa tarlası, 3 adet rulo balya yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gazimağusa’da patates ambarlarının arka kısmında, Muzaffer Kara’ya ait arazi içerisinde çıkan yangında 6 dönüm arazi içerisindeki anız ve 1 dönüm biçilmiş ancak toplanmamış arpa yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


 
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