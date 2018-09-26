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Araçta uyuşturucu bulundu

Araçta uyuşturucu bulundu

26 Eylül 2018 Çarşamba 19:44
Araçta uyuşturucu bulundu

Teminata bağlandı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da geçtiğimiz hafta yaptığı trafik kazasından sonra aracında yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu zanlı Shababadin Rajabpoor Anwar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…


Mağusa’da geçtiğimiz hafta yaptığı trafik kazası sonrasında aracında narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada 148 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu zanlı Shababadin Rajabpoor Anwar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Anwar, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağladı.

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Son Güncelleme: 26.09.2018 20:25
Anahtar Kelimeler:
Shababadin Rajabpoor AnwarUyuşturucu
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