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Araçdan hırsızlık

Araç faresi yakalandı

Araçdan hırsızlık

Araç faresi yakalandı

11 Ekim 2018 Perşembe 11:19
Araçdan hırsızlık

10.10.2018 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da S.F.E.M.(E-34), Erdal Nadzhi MEHMED’in kullanımında bulunan park halindeki araç içerisindeki 50 TL nakit para ve para cüzdanını çalmıştır. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmada, adı edilen aynı gün saat 10.00 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren Sismar Market önünde park halinde bulunan Ali AKTAŞ’ın kullanımındaki araç içerisinden de bir adet cep telefonunu da çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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