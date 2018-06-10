Araçda ve üzerinde uyuşturucu bulundu

İmran uyuşturucu ile yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da devriye gezen Cürümleri Öneleme Ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlı Muhammad İmran’ın kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı İmran bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Muhammad İmran’ın 9 Haziran 2018 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli görülen kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada, zanlının tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emre alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ramiz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.