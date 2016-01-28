Araçda Uyuşturucu

BEYARMUDU KARA GİRİŞ KAPISINDA BİR ARAÇTA HİNTKENEVİRİ BULUNDU
Beyarmudu kara giriş kapısından ülkeye giriş yapan E.K.’nin (E-32) aracında polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri bulundu.
Polis basın bültenine göre, dün gece meydana gelen olayda bulunan uyuşturucu madde emare olarak alınırken, polis soruşturması devam ediyor.
Beyarmudu kara giriş kapısından ülkeye giriş yapan E.K.’nin (E-32) aracında polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri bulundu.
Polis basın bültenine göre, dün gece meydana gelen olayda bulunan uyuşturucu madde emare olarak alınırken, polis soruşturması devam ediyor.
Son Güncelleme: 28.01.2016 18:16