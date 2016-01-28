Araçda Uyuşturucu

BEYARMUDU KARA GİRİŞ KAPISINDA BİR ARAÇTA HİNTKENEVİRİ BULUNDU



Beyarmudu kara giriş kapısından ülkeye giriş yapan E.K.’nin (E-32) aracında polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri bulundu.



Polis basın bültenine göre, dün gece meydana gelen olayda bulunan uyuşturucu madde emare olarak alınırken, polis soruşturması devam ediyor.







Son Güncelleme: 28.01.2016 18:16