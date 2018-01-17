Araçda Uyuşturucu Bulundu

Geçitkale - Sütlüce anayolu üzerinde, M.T. (E-31)’nin yönetimindeki araçta yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen soruşturmada mesele ile ilgisi görülen F.E. (E-35)’nin aracında yapılan aramada ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 74 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.