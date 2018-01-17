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Araçda Uyuşturucu Bulundu

Araçda Uyuşturucu Bulundu

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:49
Araçda Uyuşturucu Bulundu
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Geçitkale - Sütlüce anayolu üzerinde, M.T. (E-31)’nin yönetimindeki araçta yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen soruşturmada mesele ile ilgisi görülen F.E. (E-35)’nin aracında yapılan aramada ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 74 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 17.01.2018 14:54
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