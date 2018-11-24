Araçda uyuşturucu bulundu

23.11.2018 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda, K.Y.(E-32)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 6 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan E.L.(E-35) ve N.K.A.(E-29) tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada, 27.09.2018 tarihinde Güzelyurt’ta ve 23.11.2018 tarihinde Girne'de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meseleleri ile bağlantılı olarak aranmakta olan Ö.A.K.(E-24), Gazimağusa’da tespit edilerek tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.K.(K-33) de tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.