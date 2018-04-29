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Araçda uyuşturucu bulundu
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Araçda uyuşturucu bulundu

Şüpheli görülen kişinin araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu bulundu

Araçda uyuşturucu bulundu

Şüpheli görülen kişinin araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu bulundu

29 Nisan 2018 Pazar 11:08
Araçda uyuşturucu bulundu

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28.04.2018 tarihinde,  saat 11:30 sıralarında,  Haspolat’da  şüpheli görülen  B.G. (E-27)’nin kullanımında bulunan  araç içerisinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgisi görülen O.Ç. (E-26) Vadili’de tespit edilerek kullanımında bulunan  araçta   yapılan aramada   yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 3 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler ile  mesele ile ilgisi olduğuna inanılan B. H. (E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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