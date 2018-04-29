Araçda uyuşturucu bulundu

28.04.2018 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Haspolat’da şüpheli görülen B.G. (E-27)’nin kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgisi görülen O.Ç. (E-26) Vadili’de tespit edilerek kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 3 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler ile mesele ile ilgisi olduğuna inanılan B. H. (E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.