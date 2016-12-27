Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Aralık 2016 Salı 07:03

Arabaya 2 El Ateş Açtığı İddiasıyla Tutuklandı

Arabaya 2 El Ateş Açtığı İddiasıyla Tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Arabaya 2 El Ateş Açtığı İddiasıyla Tutuklandı
T.Ç, sahilden arazi aracıyla geçtiği için Üstün Dedeoğlu’nun aracına av tüfeği ile 2 el ateş açtığı iddiasıyla tutuklandı...

Yeni Boğaziçi bölgesinde faaliyet gösteren bir otelin sahibi T.Ç, önceki gün otelin deniz sahilinden arazi aracıyla geçtiği için Üstün Dedeoğlu’na ait araca 2 el ateş ettiği iddiasıyla tutuklandı. “Meskun mahalde ateş açmak” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı T.Ç, tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak.

Şüpheli olarak tutuklandı..


Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, 25 Aralık tarihinde Yeni Boğaziçi bölgesinde bir  deniz sahilinde kuma batan bir arazi aracını çekmek için EF 609 plakalı arazi aracı ile oraya gelen Üstün Dedeoğlu’nun aracına av tüfeği ile 2 el ateş açıldığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak Üstün Dedeoğlu’nun polise gelerek şikayetçi olduğunu belirten Yücetürk, müşteki Dedeoğlu’nun, EF 609 plakalı aracı ile kuma batan aracı kurtardıktan sonra otele yaklaşık 100 metre uzaklıktaki toprak yol içerisinde arkasından gelen diğer aracı beklemek için sahil kenarında durduğunu belirtti.  Yücetürk, müşteki Dedeoğlu’nun sahilde beklediği esnada otel tarafından 40 yaş üzeri, uzun boylu, üzerinde kargılık bulunan ve elinde av tüfeği olan bir erkek şahsın koşarak kendilerine doğru geldiğini, üzerine tüfeği doğrultması sonucu aracına binerek oradan uzaklaştığı esnada 2 el tüfek sesi duyduğunu ve aracının sol yan camı ile kaportasına av tüfeği şaşmalarının geldiğini ve aracının hasara uğradığını söylediğini belirtti. Mesele ile ilgili yapılan soruşturmada zanlı T.Ç'nin  şüpheli görülerek tutuklandığını belirten Yücetürk, zanlının  adına kayıtlı olan ve sahibi olduğu otelin 701 nolu dairesinde bulundurduğu av tüfeği, kargılık ve av tüfeği fişeklerinin bulunarak emare alındığını açıkladı.

Zanlı “Konu suçları ben işlemedim” dedi, müşteki ise zanlıyı teşhis etti...

Polis Memuru Löğmen Yücetürk, zanlının açık bir ifade vererek konu suçları kendisinin işlemediğini, o esnada otelde bir doğum günü partisi olduğunu ve kendisinin de partide olduğunu, otelden dışarıya hiç çıkmadığını beyan ettiğini ancak  aynı gün Adli Şube'de bir tanıtma merasimi yapıldığını ve müşteki Üstün Dedeoğlu’nun, zanlıyı teşhis ettiğini açıkladı. Olayda kullanılan 2 adet av tüfeği fişeğinin boş kartuşlarının arandığını belirten Yücetürk, havanın kararmasından dolayı detaylı bir arama yapılamadığını söyledi.  Yücetürk, yine mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada olay günü otelde 2 ayrı parti olduğu ve orada yaklaşık 30 civarında kişi olduğunu tespit ettiklerini belirterek, henüz konu kişilerin ifadelerini temin edemediklerini söyledi.

Emareler incelemeye gönderilecek...

Emare olarak alınan av tüfeği, kargılık ve fişeklerin balistik incelemeye, olay yerinde tespit edilen ayak izleri ile zanlının giymekte olduğu ayakkabıların birlikte iz incelemesine gönderileceğini ifade eden Polis Memuru Löğmen Yücetürk, ayrıca olay yerinin detaylı bir şekilde aranması gerektiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Yücetürk, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlının tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


Yenidüzen



 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayatının Şokunu Yaşadı Hayatının Şokunu Yaşadı
22 kişiye ceza kesildi 22 kişiye ceza kesildi
Doğan Turgut Mahkûm edildi Doğan Turgut Mahkûm edildi
Mohammed 4 ay hapis yatacak Mohammed 4 ay hapis yatacak
Kuzey’de Rum askeri uyuşturucu ile yakalandı Kuzey’de Rum askeri uyuşturucu ile yakalandı
Tanık Dinlenecek Tanık Dinlenecek
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Hayatının Şokunu Yaşadı

Haberi Oku