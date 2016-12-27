Arabaya 2 El Ateş Açtığı İddiasıyla Tutuklandı



Yeni Boğaziçi bölgesinde faaliyet gösteren bir otelin sahibi T.Ç, önceki gün otelin deniz sahilinden arazi aracıyla geçtiği için Üstün Dedeoğlu’na ait araca 2 el ateş ettiği iddiasıyla tutuklandı. “Meskun mahalde ateş açmak” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı T.Ç, tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak.Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, 25 Aralık tarihinde Yeni Boğaziçi bölgesinde bir deniz sahilinde kuma batan bir arazi aracını çekmek için EF 609 plakalı arazi aracı ile oraya gelen Üstün Dedeoğlu’nun aracına av tüfeği ile 2 el ateş açıldığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak Üstün Dedeoğlu’nun polise gelerek şikayetçi olduğunu belirten Yücetürk, müşteki Dedeoğlu’nun, EF 609 plakalı aracı ile kuma batan aracı kurtardıktan sonra otele yaklaşık 100 metre uzaklıktaki toprak yol içerisinde arkasından gelen diğer aracı beklemek için sahil kenarında durduğunu belirtti. Yücetürk, müşteki Dedeoğlu’nun sahilde beklediği esnada otel tarafından 40 yaş üzeri, uzun boylu, üzerinde kargılık bulunan ve elinde av tüfeği olan bir erkek şahsın koşarak kendilerine doğru geldiğini, üzerine tüfeği doğrultması sonucu aracına binerek oradan uzaklaştığı esnada 2 el tüfek sesi duyduğunu ve aracının sol yan camı ile kaportasına av tüfeği şaşmalarının geldiğini ve aracının hasara uğradığını söylediğini belirtti. Mesele ile ilgili yapılan soruşturmada zanlı T.Ç'nin şüpheli görülerek tutuklandığını belirten Yücetürk, zanlının adına kayıtlı olan ve sahibi olduğu otelin 701 nolu dairesinde bulundurduğu av tüfeği, kargılık ve av tüfeği fişeklerinin bulunarak emare alındığını açıkladı.Polis Memuru Löğmen Yücetürk, zanlının açık bir ifade vererek konu suçları kendisinin işlemediğini, o esnada otelde bir doğum günü partisi olduğunu ve kendisinin de partide olduğunu, otelden dışarıya hiç çıkmadığını beyan ettiğini ancak aynı gün Adli Şube'de bir tanıtma merasimi yapıldığını ve müşteki Üstün Dedeoğlu’nun, zanlıyı teşhis ettiğini açıkladı. Olayda kullanılan 2 adet av tüfeği fişeğinin boş kartuşlarının arandığını belirten Yücetürk, havanın kararmasından dolayı detaylı bir arama yapılamadığını söyledi. Yücetürk, yine mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada olay günü otelde 2 ayrı parti olduğu ve orada yaklaşık 30 civarında kişi olduğunu tespit ettiklerini belirterek, henüz konu kişilerin ifadelerini temin edemediklerini söyledi.Emare olarak alınan av tüfeği, kargılık ve fişeklerin balistik incelemeye, olay yerinde tespit edilen ayak izleri ile zanlının giymekte olduğu ayakkabıların birlikte iz incelemesine gönderileceğini ifade eden Polis Memuru Löğmen Yücetürk, ayrıca olay yerinin detaylı bir şekilde aranması gerektiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Yücetürk, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlının tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.Yenidüzen