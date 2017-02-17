ARABA BAGAJINDA KAÇIRDILAR!



KKTC’ye çalışma ön izniyle getirttikleri Pakistan uyruklu 2 kişiyi kaçırarak haraç istemekle suçlanan Erkan Urkan ve Mohammad Akram tutuksuz yargılanacak

KKTC’ye çalışma ön izni ile gelen Pakistan uyruklu Mohammad Sajit Pervez ile Mohammad Ali Raza’yı buldukları iş karşılığında kendilerine para vermediği gerekçesi ile kaçırıp, Pervez ile Raza’yı araba bagajında Lefkoşa’da bir pansiyona götüren ve ciddi şekilde döverek ceplerindeki parayı gasp ettikten sonra ailelerinden fidye istemekle suçlanan Erkan Urkan ve Mohammad Akram aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

“Soygun”, “İnsan kaçırma”, “Çalmak kastıyla tehditle mal talebi” ve “Ciddi darp” suçlamalarıyla ilgili tutukluluk süreleri tamamlanan Urkan ve Akram dün tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken zanlılar ile birlikte tutuklanan Ömer Yıldızdal ise suçla bağlantısı olmadığı anlaşılınca mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Polis mahkemede suça karıştığı tespit edilen ve aranan Pakistan uyruklu diğer iki şahsın ise Güney Kıbrıs’a kaçtıklarının düşünüldüğünü açıkladı.

Suç ortakları bulunamadı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Şükrü Hafız, zanlı Erkan Urkan ile Mohammad Akram’ın 6 Şubat tarihinde Mağusa’da hala aranan Pakistan uyruklu 2 kişi ile birlikte, KKTC’ye ön çalışma izini ile gelen Mohammad Sajit Pervez ve Mohammad Ali Raza’yı kaldıkları evin salonunda darp ettikten sonra zorla zanlı Urkan’a ait JY 073 plakalı aracın bagajına koyarak Lefkoşa’ya kaçırdıklarını anımsattı.

Zanlıların Pervez ve Raza’yı Lefkoşa’da bir pansiyona götürüp sopalar ve elleri ayakları ile dövdüklerini belirten Hafız, Pervez’in 600 Dolar ile 50 TL’sini, Raza’nın ise 800 Dolar ile 750 TL’sini zorla alarak soygun suçunu işlediklerini açıkladı.

Zanlı Urkan ile Akram’ın 7 Şubat tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Hafız, aranmakta olan Pakistan uyruklu 2 kişinin muhtemelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiklerini belirterek tespit edilemediklerini açıkladı.

Hafız Zanlı Urkan ve Akram hakkındaki soruşturmanın tamamlanması nedeni ile teminata bağlanmalarını talep etti.

Urkan serbest, Akram cezaevinde

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Erkan Urkan ile Mohammad Akram’ın yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi.

Zanlıların 10’ar bin TL nakdi teminat ödemelerine karar veren Hacımulla, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması yönünde emir verdi.

Zanlı Urkan teminat şartlarını yerine getirerek serbest kalırken, teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Akram hükümsüz tutuklu olarak 2 ayı geçmemek şartı ile cezaevine gönderildi.

Kaynak:Havadis