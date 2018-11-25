24.11.2014 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa da, Barış Ruh ve Sinir Hastanesinde tedavi görmekte olan Lefkoşa’ da sakin Lütfiye YUSUF (K-87) aniden rahatsızlanarak vefat etmiştir. Konu şahsın cesedi, otopsi maksatları için Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna yerleştirilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.



