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Ani ölüm

Ani ölüm

25 Kasım 2018 Pazar 11:29
Ani ölüm

24.11.2014 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa da, Barış Ruh ve Sinir Hastanesinde tedavi görmekte olan Lefkoşa’ da sakin Lütfiye YUSUF (K-87) aniden rahatsızlanarak vefat etmiştir. Konu şahsın cesedi, otopsi maksatları için Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna yerleştirilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.    

 

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