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Ani Ölüm

Ani Ölüm

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:50
Ani Ölüm
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KARŞIYAKA’DA 54 YAŞINDAKİ TUNER ERSOY ANİDEN RAHATSIZLANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Karşıyaka’da sakin 54 yaşındaki Tuner Ersoy (E), evinde aniden rahatsızlandı ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı; Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada da yolda yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün hayatını kaybeden Ersoy’a bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu, ölüm sebebinin “yeni ve eski geçirilmiş kalp krizi ve kalp yetmezliği ” olduğu tespit edildi.

Son Güncelleme: 10.01.2018 18:56
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