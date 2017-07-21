Amcaoğlu Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Gönyeli’de 18 Temmuz tarihinde bisiklet sürerken kamyon aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Ahmet Kesnik’in hastanede makineye bağlandığı, uyutulduğu belirtildi. Aldığı ilaçlara tepki verdiği açıklanan Kesnik’in durumunun henüz net olmadığı kaydedildi. Kazadan sonra tutuklanan kamyon araç sürücüsü Faik Amcaoğlu ise bugün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
MAKİNEYE BAĞLI TUTULUYOR
Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, 18 Temmuz saat 12.35 sıralarında meydana gelen kazada, Faik Amcaoğlu’nun bisikletiyle yolda giden 9 yaşındaki Ahmet Kesnik’in Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sokağı yol kavşağına geldiğinde, kavşakta durmayıp dikkatsizce sokağa giriş yaptığını söyledi. Polis, o esnada sonradan sokak boyunca kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyretmekte olan ve kavşağa geldiğinde süratini salim raddeye indirmeyen zanlı Faik Amcaoğlu’nun yönetimindeki GN 208 plakalı çift kabin aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını ifade etti. Kaza sonucu ağır yaralanan Ahmet Kesnik’in, Dr. Nalbantoğlu Hastanesi acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip kafatasında oluşan kırık sebebiyle YDÜ hastanesine sevk edildiğini kaydeden polis, Kesnik’in yoğun bakım servisinde makineye bağlı uyutulduğunu söyledi. Kesnik’in ilaçlara cevap verdiğini ancak durumunun net olmadığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının olmadığını dile getirdi. Polis, KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalaması, şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.