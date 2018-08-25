Ambar fareleri yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat bölgesinde meydana gelen “Bina açma”, “Sirkat” ve “Kasti Hasar” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar S.A.(E-17), İbrahim Akdeniz (E-19), Ulaş Çelik (E-18), M.G.(E-17) bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper, zanlıların 24 Ağustos 2018 tarihinde 20.00-20.30 saatleri arasında, Haspolat'da atıl durumda olan bir fabrikanın bahçe kapısını hasar yapmaksızın açıp içeriye girdikten sonra, tasarruflarında bulundurdukları çekiç ile kilitli vaziyette bulunan ambar kapısının üzerinde bulunan asma kilidi kırıp hasara uğrattıklarını belirtti. Kanteper,fabrikaya giren zanlıların, ambar içersine girip, içerde bulunan su tesisatında kullanılan demir parçalarını sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını anlattı. Polis, 17 yaşındaki S.A’nın olay mahallinde suçüstü tespit edildiğini ve içeriye üç arkadaşıyla birlikte girerek, hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiğini söyledi. Polis memuru Kanteper, mesele ile ilgili olarak zanlı S.A.'nın kullanımında bulunan ve olay mahallinde tespit edilen GZ 465 plakalı van araç içerisinde yapılan kontrolde sirkat etmiş olduğu malzemeler ile yine konu binaya giriş yaptıkları demir kapının önünde sirkat etmiş oldukları malzemelerin bulunduğunu anlattı. Polis memuru Mehmet Kanteper, bahse konu asma kilidi kırdıkları çekicin tespit edilip, olay yeri inceleme uzmanı tarafından resimlendikten sonra emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlıların evinde arama yapıldığını ve kanunsuz birşey bulunmadığını söyledi. Zanlıların bölgede işlenen faili meçhul suçlarla alakaları olup, olmadığının araştırılacağını belirten Kanteper, zanlıların üç gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.