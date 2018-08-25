banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
Ambar fareleri yakalandı
AMBAR FARELERİ YAKALANDI
20 yaşındaki genç intihar etti
20 YAŞINDAKİ GENÇ İNTİHAR ETTİ
İnönü Kavşağında Kaza: 6 Yaralı
İnönü kavşağında trafik kazası!
Kayıp kız bulundu
KAYIP KIZ BULUNDU
banner282

Ambar fareleri yakalandı

Ambar fareleri yakalandı

25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:14
Ambar fareleri yakalandı

Ambar fareleri yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat bölgesinde meydana gelen “Bina açma”, “Sirkat” ve “Kasti Hasar” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar S.A.(E-17), İbrahim Akdeniz (E-19), Ulaş Çelik (E-18), M.G.(E-17) bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper, zanlıların 24 Ağustos 2018 tarihinde 20.00-20.30 saatleri arasında, Haspolat'da atıl durumda olan bir fabrikanın bahçe kapısını hasar yapmaksızın açıp içeriye girdikten sonra, tasarruflarında bulundurdukları çekiç ile kilitli vaziyette bulunan ambar kapısının üzerinde bulunan asma kilidi kırıp hasara uğrattıklarını belirtti. Kanteper,fabrikaya giren zanlıların, ambar içersine girip, içerde bulunan su tesisatında kullanılan demir parçalarını sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını anlattı. Polis, 17 yaşındaki S.A’nın olay mahallinde suçüstü tespit edildiğini ve içeriye üç arkadaşıyla birlikte girerek, hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiğini söyledi. Polis memuru Kanteper, mesele ile ilgili olarak zanlı S.A.'nın kullanımında bulunan ve olay mahallinde tespit edilen GZ 465 plakalı van araç içerisinde yapılan kontrolde sirkat etmiş olduğu malzemeler ile yine konu binaya giriş yaptıkları demir kapının önünde sirkat etmiş oldukları malzemelerin bulunduğunu anlattı. Polis memuru Mehmet Kanteper, bahse konu asma kilidi kırdıkları çekicin tespit edilip, olay yeri inceleme uzmanı tarafından resimlendikten sonra emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlıların evinde arama yapıldığını ve kanunsuz birşey bulunmadığını söyledi. Zanlıların bölgede işlenen faili meçhul suçlarla alakaları olup, olmadığının araştırılacağını belirten Kanteper, zanlıların üç gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
HaspolatBina AçmaHırsızlıkİbrahim AkdenizUlaş Çelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp kız bulundu
Kayıp kız bulundu
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
Haspolat’da hırsızlık
Haspolat’da hırsızlık
Tutuklu yargılanacaklar
Tutuklu yargılanacaklar
Askeri kışla içinde magandalık
Askeri kışla içinde magandalık
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
Ercan'dan çıkış yapamadılar
Ercan'dan çıkış yapamadılar
Cüzdan hırsızı yakalandı
Cüzdan hırsızı yakalandı
Cep telefonu hırsızlığı
Cep telefonu hırsızlığı
Uyuşturucu bulunduran 4 kişi tutuklandı
Uyuşturucu bulunduran 4 kişi tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim