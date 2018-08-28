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Ambar fareleri tutuksuz yargılanacak

Ambar fareleri tutuksuz yargılanacak

28 Ağustos 2018 Salı 17:52
Ambar fareleri tutuksuz yargılanacak

Ambar Fareleri Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat bölgesinde meydana gelen “Bina açma”, “Sirkat” ve “Kasti Hasar” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar S.A.(E-17), İbrahim Akdeniz (E-19), Ulaş Çelik (E-18), M.G.(E-17) bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper, zanlıların 24 Ağustos 2018 tarihinde 20.00-20.30 saatleri arasında, Haspolat'da atıl durumda olan bir fabrikanın bahçe kapısını hasar yapmaksızın açıp içeriye girdikten sonra, tasarruflarında bulundurdukları çekiç ile kilitli vaziyette bulunan ambar kapısının üzerinde bulunan asma kilidi kırıp hasara uğrattıklarını belirtti.

Kalvaniz boru ve ulama parçalarını sirkat ettiler

Kanteper,fabrikaya giren zanlıların, ambar içersine girip, içerde bulunan su tesisatında kullanılan 15 bin 710 TL değerinde kalvaniz boru ve ulama parçalarını sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını anlattı. Polis, 17 yaşındaki S.A’nın olay mahallinde suçüstü tespit edildiğini ve içeriye üç arkadaşıyla birlikte girerek, hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiğini söyledi.

Sirkat Edilen Malzemeler Bulundu

Polis memuru Kanteper, mesele ile ilgili olarak zanlı S.A.'nın kullanımında bulunan ve olay mahallinde tespit edilen GZ 465 plakalı van araç içerisinde yapılan kontrolde sirkat etmiş olduğu malzemeler ile yine konu binaya giriş yaptıkları demir kapının önünde sirkat etmiş oldukları malzemelerin bulunduğunu anlattı. Polis memuru Mehmet Kanteper, bahse konu asma kilidi kırdıkları çekicin tespit edilip, olay yeri inceleme uzmanı tarafından resimlendikten sonra emare olarak alındığını kaydetti.

60’ar Bin TL’lik kefalet

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların yargılanıncaya değin, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 60’ar bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hırsızlıkİbrahim AkdenizUlaş Çelik
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