Alüminyum dükkanını kim soydu?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’nde faaliyette olan alüminyum dükkânı bayram tatilinde soyuldu.

Polise yapılan şikayetin ardından temin edilen görgü tanığının ifadesi doğrultusunda, dükkana girdiği iddia edilen İ.A., isimli kişi dün Haspolat’ta tespit edilerek tutuklandı. Polise bir çok çelişkili ifadeler veren İ.A., bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Sirkat” ve “Ambar açma” suçlarından tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Fatih Burhan Gezer, zanlı İ.A.,’nın “Sirkat” ve “Ambar açma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Fatih Burhan Gezer, 28 Ağustos tarihinde yapılan şikâyet üzerine, 20-27 Ağustos tarihlerinde Karaoğlanoğlu-Sanayi bölgesinde alüminyum dükkânda hırsızlık meydana geldiğini söyledi.

Haspolat’ta tespit edildi

Gezer, dükkânın ambra kısmında toplam değerleri 10 bin TL olan iş makinelerinin çalındığını tespit ettiklerini ve soruşturma başlattıklarını kaydetti. Görgü tanığının verdiği ifadede, zanlı İ.A.,’nın bölgede aracı ile görüldüğünü kaydeden Gezer, zanlının Haspolat’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Telefonu incelenecek

Zanlıdan yapılan ilk sorgulamada, aracı ile Girne bölgesine hiç gitmediği yönünde ifade verdiğini kaydeden polis, zanlının yeniden ifade vererek bayramın üçüncü günü arkadaşı ile Girne’de gezdiği yönünde ekleme yaptığını kaydetti. Zanlının çelişkili beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis memuru, zanlıya ait cep telefonunun PGM DATA inceleme şubesine gönderildiğini ve dökümlerin henüz ellerine geçmediğini söyledi.

2 Gün tutuklu kalacak

Gezer, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.