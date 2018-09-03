banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94356
ALTIN
256.830
DOLAR
6.6455
STERLİN
8.5565
EURO
7.7224
Mali soruşturma sürüyor
MALİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
43. Akdoğan Akıncılar Festivali Başlıyor
Son Dakika
43. Akdoğan Akıncılar Festivali Başlıyor
Ağustos ayı enflasyonu yüzde 8.42
AĞUSTOS AYI ENFLASYONU YÜZDE 8.42
banner282

Alüminyum dükkanını kim soydu?

Alüminyum dükkanını kim soydu?

03 Eylül 2018 Pazartesi 17:48
Alüminyum dükkanını kim soydu?

Alüminyum dükkanını kim soydu?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’nde faaliyette olan alüminyum dükkânı bayram tatilinde soyuldu.

Polise yapılan şikayetin ardından temin edilen görgü tanığının ifadesi doğrultusunda, dükkana girdiği iddia edilen İ.A., isimli kişi dün Haspolat’ta tespit edilerek tutuklandı. Polise bir çok çelişkili ifadeler veren İ.A., bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Sirkat” ve “Ambar açma” suçlarından tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Fatih Burhan Gezer, zanlı İ.A.,’nın “Sirkat” ve “Ambar açma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Fatih Burhan Gezer, 28 Ağustos tarihinde yapılan şikâyet üzerine, 20-27 Ağustos tarihlerinde Karaoğlanoğlu-Sanayi bölgesinde alüminyum dükkânda hırsızlık meydana geldiğini söyledi.

Haspolat’ta tespit edildi

Gezer, dükkânın ambra kısmında toplam değerleri 10 bin TL olan iş makinelerinin çalındığını tespit ettiklerini ve soruşturma başlattıklarını kaydetti. Görgü tanığının verdiği ifadede, zanlı İ.A.,’nın bölgede aracı ile görüldüğünü kaydeden Gezer, zanlının Haspolat’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Telefonu incelenecek

Zanlıdan yapılan ilk sorgulamada, aracı ile Girne bölgesine hiç gitmediği yönünde ifade verdiğini kaydeden polis, zanlının yeniden ifade vererek bayramın üçüncü günü arkadaşı ile Girne’de gezdiği yönünde ekleme yaptığını kaydetti. Zanlının çelişkili beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis memuru, zanlıya ait cep telefonunun PGM DATA inceleme şubesine gönderildiğini ve dökümlerin henüz ellerine geçmediğini söyledi.

2 Gün tutuklu kalacak

Gezer, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
AlüminyumçaldıHısız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mali soruşturma sürüyor
Mali soruşturma sürüyor
Zeyna uyuşturucuya geçit vermiyor
Zeyna uyuşturucuya geçit vermiyor
Suçlarını kabul ettiler
Suçlarını kabul ettiler
Tutuklu yargılanacak
Tutuklu yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Kanunsuz avlanma
Kanunsuz avlanma
4 kök hintkeneviri bulundu
4 kök hintkeneviri bulundu
Ani ölüm
Ani ölüm
Ne bulduysa çaldı
Ne bulduysa çaldı
Temizliğe gittiği evi soydu
Temizliğe gittiği evi soydu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim