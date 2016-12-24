Altınlar KKTC’de



Gazimağusa’da 2 ay önce gerçekleştirilen “Emtaş Kuyumculuk” soygunu kapsamında tutuklanan Kıbrıslı Rum Pavlos Pavlikkas, dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meseleyi anımsatan Adli Şube’de görevli polis memuru Raif Safa, zanlının 22 ve 24 Ekim 2016 tarihleri arasında, Gazimağusa’da gerçekleştirilen “Emtaş Kuyumcu” isimli işletmenin soygunu ile ilgili mehtaldar olduğunu söyledi. Zanlının gönüllü ifade vererek 4 kişi ile beraber o gün olay yerinde olduğunu itiraf ettiğini belirten Safa, incelenen kamera kayıtlarının ardından suç ortaklarından birinin Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde indirildiğinin tespit edildiğini söyledi. Suç ortaklarından birinin halen daha KKTC’de olduğunu ve sirkat edilen altınlarında KKTC’de olmasının kuvvetle ihtimal olduğunu vurgulayan Safa, mahkemeden süre talep ettiZanlının avukatı Öner Şerifoğlu, tutukluluk talebine itiraz etmezken, müvekkilinin gerekli koşullar uygun olmadığı için tutuklu bulunduğu bir hafta süreden beri banyo yapamadığını savunarak, mahkemenin Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ndeki hücrelerin koşulları ile ilgili direktif vermesini talep etti. Huzurundaki şahadet ve zanlı avukatının beyanlarını değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 4 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi. Hacımulla, zanlının tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kontrolünden geçirilmesine direktif verdi.Diyalog