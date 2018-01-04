Altın Hırsızı 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Çatalköy’de Aralık ayı 2017 tarihinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili tutuklanan İbrahim Kurt bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, zanlının 21-24 Aralık 2017 tarihleri arasında Çatalköy'de A.N. isimli kadına ait eve pencereden girdiğini, dolap içerisinde bulunan dijital kasa ve kasa içerisinde bulunan A.N. ile ailesine ait 5 adet pasaportu, içinde 214 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan dijital kasayı çaldığını açıkladı. Polis, kasada bulunan her biri iki karatlık 2 küpe, 1 kolye ve 1 yüzükten oluşan pırlanta takı seti, aile yadigarı 1940 yılından kalma altın yüzük, yeşil taşlı yüzük, iki küpe ile bir yüzükten oluşan takı seti, iki gümüş broş, beyaz altın kolye, kırmızı altından iki çift küpe, kırmızı Rus altınından olan kırık yüzük, kenarları timsah derisi, ortası pırlanta olan bir çift kol düğmesi, bin 500 Sterlin nakit para çaldığını söyledi. Zanlının 3 gündür tutuklu bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, bu süre içerisinde ifade verip suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının 3 Aralık 2017 tarihinde de Edremit bölgesinde M.C. isimli erkek şahsa ait eve girdiğine ve evden 5 bin TL para, dizüstü bilgisayar ve 5 kol saati çaldığına dair itirafta bulunduğunu söyledi.

Polis, Girne’de meydana gelen birçok hırsızlık olayı olduğunu, zanlının bu olaylarla ilgisinin olup olmadığının araştırıldığını, parmak izi incelemesinin sürdüğünü ifade ederek zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.