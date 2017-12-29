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Alsancak’ta Cinayet

Alsancak’ta Cinayet

29 Aralık 2017 Cuma 18:25
Alsancak’ta Cinayet
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Alsancak’ta Cinayet

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Alsancak’ta dün sabaha karşı meydana gelen ve Libya uyruklu Mohamed Jumma Salem Attroug’un yaşamını yitirdiği cinayetin zanlıları Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh, Taimour Khaled Tantash ve Modammed Khaled Mohammed Tantash öğle saatlerinde Girne kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Olayla ilgili soruşturmayı yapan Müfettiş Eren Gözügüzel, zanlılar Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh, Taimour Khaled Tantash ve Modammed Khaled Mohammed Tantash’ın, Girne’de meydana gelen adam öldürme, kanunsuz topluluk ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından methalder olduğunu söyledi. Zanlıların, dün sabaha karşı 01.45 sıralarında, Libya uyruklu maktül, Mohamed Jumma Salem Attroug’un Alsancak Piyale Paşa Sokak 4 numarada ikamet ettiği eve giderek, ikametgahın balkonunda Attroug’u, , tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bıçakla, sol karın bölgesinden 5-6 kez bıçaklayarak ağır yaraladığını belirtti.Olayın ardından, arkadaşları tarafından Girne Doktor Akçiçek Hastanesine kaldırılan Attroug’un ,burada yaşamını kaybettiğini kaydeden polis, zanlı Taimour Khaled Tantash ve zanlı Modammed Khaled Mohammed Tantash’ın, olaydan sonra mahkeme emri gereği ikametgahlarında tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandığını anlatan polis, meseleyle ilgili soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler, alınacak ifadeler bulunduğunu, olayla bağlantılı olarak ilk etapta 2 zanlının daha aranmakta olduğunu belirtti. Zanlıların serbest kalmaları halinde, aranan şahıslara, emare ve alınacak ifadelere etki edebileceğini belirten polis, zanlılar aleyhine 7’şer gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Mesutoğlu, talep edilen 7 gün süre yerine zanlıların ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan olayın kız meselesi yüzünden çıktığı, zanlılardan Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in cinayeti işlediği, diğer zanlıların ise olay anında orada oldukları öne sürüldü. Polisin, başka tutuklamalar yapabileceği de belirtildi.

Son Güncelleme: 29.12.2017 19:46
Anahtar Kelimeler:
Mohamed Jumma Salem AttrougMaxim Hamed Mohammad Al-Ja AfrehTaimour Khaled Tantash Modammed Khaled Mohammed TantashCinayet
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