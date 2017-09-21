Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Eylül 2017 Perşembe 10:27

ALSANCAK VE ERCANDA UYUŞTURUCU

ALSANCAK VE ERCANDA UYUŞTURUCU
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
ALSANCAK’TA UYUŞTURUCU BULUNDURDUĞU GEREKÇESİYLE BİR KİŞİ TUTUKLANDI

 Alsancak’ta uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle isminin baş harfleri T.C.(E-39) olan şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahsın kalmakta olduğu evde, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 32 gram madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 22 adet yanık sigara izmariti, kokain türü uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan 5 adet plastik pipet parçası, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet piyango bileti ve 3 adet kağıt para bulundu.

ERCAN HAVALİMANINDA DA TUTUKLAMA

Ercan Havaalanında, KKTC'ye dün giriş yapan isminin baş harfleri A.Ö.(E-22) olan şahıs üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı tutuklandı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
ALSANCAK VE ERCANDA UYUŞTURUCU
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne Çıkıyor... Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne Çıkıyor...
Kavga zanlıları teminata bağlandı Kavga zanlıları teminata bağlandı
4 Kişi Trafikten Men Edildi 4 Kişi Trafikten Men Edildi
30 Kilogram Tütün İle Yakalandı 30 Kilogram Tütün İle Yakalandı
Av Tüfeği İle Yakalandı Av Tüfeği İle Yakalandı
Alışveriş Merkezinde Hırsızlık Alışveriş Merkezinde Hırsızlık
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne...

Haberi Oku