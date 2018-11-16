Alsancak'da ev yangın

14.11.2018 tarihinde, 21.30-22.00 saatleri arasında, Alsancak'da Dorarınn Eggertsson Saerun H. JONSDOTTER’a ait ikametgahın salon kısmında bulunan faal durumdaki tüp gazlı sobanın ahşap sehpa ve üzerindeki eşyaları aşırı ısıtıp tutuşturması sonucunda bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ikametgahın salon odası içerisinde bulunan koltuk takımı, televizyon, klima, yemek masası, sandalyeler, orta sehpa, perdeler, 1 adet cep telefonu, balkon kapısı ve tüm duvarların tahmini hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.