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Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda 2 Can Aldı

Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda 2 Can Aldı

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:01
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda 2 Can Aldı
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Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda 2 Can Aldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Direksiyonu başına 212 promil alkollü geçen 32 yaşındaki Adnan Tokmak, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan İngiliz vatandaşı kadın June Knight ve KKTC vatandaşı olduğu öğrenilen Aziz Türkeseven’e çarptı.

Tokmak’ın yönetimindeki DZ 512 plakalı salon aracın çarpması sonucu metrelerce sürüklenen June Knight ve Aziz Türkseven ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları esnada yolda yaşamlarını yitirdiler. Knight ve Türkseven’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazanın hemen ardından tutuklanan Adnan Tokmak ise bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Adil Ertepınar, Adnan Tokmak’ın dün gece meydana gelen ölümlü kazanın ardından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Adil Ertepınar, kazanın Merit Otel kavşağı yakınlarında Girne-Güzelyurt anayolunda sabaha yakın 02.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Ertepınar, zanlı Tokmak’ın yönetimindeki DZ 512 plakalı araç ile Girne istikametine doğru 212 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan yaşları 30-40 arasında biri erkek biri kadın olmak üzere iki şahsın ölümüne neden olduğunu kaydetti.

Polis çavuşu, zanlı Tokmak’ın alkollü olduğuna dikkati çekti. Soruşturmanın devam ettiğini, bölgedeki kamera görüntülerinin incelendiğine vurgu yapan Ertepınar, zanlı Adnan Tokmak’ın soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu. Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Adnan Tokmak aleyhinde soruşturmanın yeni başladığını dikkate alarak, 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Son Güncelleme: 01.01.2018 19:17
Anahtar Kelimeler:
AlkollüAdnan TokmakKazaIkiölüJune KnightAziz Türkeseven
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