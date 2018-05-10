Alkollü magandalar tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bugün sabaha karşı Heybe Çorba isimli restoranda alkolün etkisi ile tarıştıkları Filistin uyruklu Muhammed Saed Hamdan Odeh’i darp edip dişini kıran Hüseyin Karahanlı ile Ahmet Özsamuray gözaltına alındı. Polis karakoluna götürülen zanlılardan Karahanlı’ın nefesinde 140 promil, Özsamuray’ın nefesinde ise 180 promil alkol tespit edildi.Haklarında vahim zarar suçundan soruşturma yapılan iki zanlı bugün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, Heybe Çorba isimli işyerinde meydana gelen olayda zanlıların tartıştıkları Filistinli Muhammed Saed Hamdan Odeh isimli şahsı darp ettiklerini, çıkan olayda darp edilen şahsın bir dişinin kırıldığını söyledi.Olaydan sonra zanlıların gözaltına alındığını kaydeden polis, Karahanlı’ın nefesinde 140 promil, Özsamuray’ın nefesinde ise 180 promil alkol tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminata bağlanmalarını talep etti.Mahkeme, zanlıları bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.