Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102381
ALTIN
179.905
DOLAR
4.2383
STERLİN
5.7269
EURO
5.0479
Tokmak itham edildi
TOKMAK İTHAM EDİLDİ
Alkollü magandalar tutuklandı
ALKOLLÜ MAGANDALAR TUTUKLANDI
Tabanca zanlısı teminata bağlandı
TABANCA ZANLISI TEMİNATA BAĞLANDI
Çorap içinde uyuşturucu
ÇORAP İÇİNDE UYUŞTURUCU
banner256

Alkollü magandalar tutuklandı

Darp edip dişini kırdılar

Alkollü magandalar tutuklandı

Darp edip dişini kırdılar

10 Mayıs 2018 Perşembe 19:15
Alkollü magandalar tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bugün sabaha karşı Heybe Çorba isimli restoranda alkolün etkisi ile tarıştıkları Filistin uyruklu Muhammed Saed Hamdan Odeh’i darp edip dişini kıran Hüseyin Karahanlı ile Ahmet Özsamuray gözaltına alındı. Polis karakoluna götürülen zanlılardan Karahanlı’ın nefesinde 140 promil, Özsamuray’ın nefesinde ise 180 promil alkol tespit edildi.Haklarında vahim zarar suçundan soruşturma yapılan iki zanlı bugün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, Heybe Çorba isimli işyerinde meydana gelen olayda zanlıların tartıştıkları Filistinli Muhammed Saed Hamdan Odeh isimli şahsı darp ettiklerini, çıkan olayda darp edilen şahsın bir dişinin kırıldığını söyledi.Olaydan sonra zanlıların gözaltına alındığını kaydeden polis, Karahanlı’ın nefesinde 140 promil, Özsamuray’ın nefesinde ise 180 promil alkol tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminata bağlanmalarını talep etti.Mahkeme, zanlıları bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 10.05.2018 19:24
Anahtar Kelimeler:
Heybe ÇorbaFilistinKavgaDarpAlkolHüseyin Karahanlı Ahmet ÖzsamurayMuhammed Saed Hamdan Odeh
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokmak itham edildi
Tokmak itham edildi
Şüpheli şahısta uyuşturucu bulundu
Şüpheli şahısta uyuşturucu bulundu
Tabanca zanlısı teminata bağlandı
Tabanca zanlısı teminata bağlandı
Çorap içinde uyuşturucu
Çorap içinde uyuşturucu
Gelener teminatı yerine getiremedi
Gelener teminatı yerine getiremedi
Tecavüz zanlısına ek tutukluluk
Tecavüz zanlısına ek tutukluluk
Araç sahibi istedikleri şarkıyı çalmadı, aracın camlarını kırdılar!
Araç sahibi istedikleri şarkıyı çalmadı, aracın camlarını kırdılar!
Lefkoşa'da kavga
Lefkoşa'da kavga
Çatalköy'de hırsızlık
Çatalköy'de hırsızlık
Uyuşturucu bulunduran 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu bulunduran 3 kişi tutuklandı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim