Alkol Suçu Teşvik Ediyor!

Girne polis müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Cuma akşam 24.00-05.00 saatleri arasında operasyon düzenlediAhmet İKİDERELİGirne polis müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Cuma akşamı 24.00-05.00 saatleri arasında operasyon düzenledi. Gece boyunca Girne genelinde 570 araç kontrol edilirken 140 araç sürücü hakkında ileri işleme gidildi.25 araç sürücüsü ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi. Gecede ise bazı alkollü araç kullanan sürücüleri ise polisin dur emrine uymayıp kaçtı.Yeni Bakış

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