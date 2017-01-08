Polisiye Olaylar:
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08 Ocak 2017 Pazar 11:39

Alkol Suçu Teşvik Ediyor!

25 araç sürücüsü trafikten men

Alkol Suçu Teşvik Ediyor!
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Alkol Suçu Teşvik Ediyor!
Girne polis müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Cuma akşam 24.00-05.00 saatleri arasında operasyon düzenledi

Ahmet İKİDERELİ

Girne polis müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Cuma akşamı 24.00-05.00 saatleri arasında operasyon düzenledi. Gece boyunca Girne genelinde 570 araç kontrol edilirken 140 araç sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

25 araç sürücüsü trafikten men

25 araç sürücüsü ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi. Gecede ise bazı alkollü araç kullanan sürücüleri ise polisin dur emrine uymayıp kaçtı.

Yeni Bakış


 
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