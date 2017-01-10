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Polisiye Olaylar:
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10 Ocak 2017 Salı 10:25

Alkol şişede durduğu gibi durmadı

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Alkol şişede durduğu gibi durmadı
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Alkol şişede durduğu gibi durmadı

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa Sanayi bölgesinde meydana gelen kasti hasar ve hırsızlık olayları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Bestami Gürler tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer huzurda bulunan zanlı Bestami Gürler’in 7 – 8 Aralık 2016 tarihlerinde saat 23.00 – 8.30 saatleri arasında Lefkoşa Sanayi bölgesinde Mehmet Tıpıcı’nın sorumluluğunda bulunan araca ait bir adet 280 TL değerindeki akü ile Ali Gürsoy’un sorumluluğunda bulunan araçtan iki adet 600 TL değerindeki aküyü çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili yapılan ileri soruşturmada zanlının ayrıca Dikmen’de Cuma Karagülle’ye ait aracın da sol arka camını kırıp, sol ön kapısını eğmek suretiyle 600 TL hasara uğrattıktan sonra araç içerisinde bulunan 250 TL değerindeki oto teyp ile 600 TL değerindeki amfi ve hoparlörleri ile 300 TL değerindeki aküsünü çaldığının da tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlının çaldığı tespit edilen emarelerin henüz bulunamadığını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı pişman olduğunu ve konu suçları alkol tesiri altında yaptığı beyanında bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler
HırsızlıkHasarAlkol
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