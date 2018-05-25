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Alkol başlarına dert oldu

Lefkoşa’da dün gece alkol etkisi altında Afrika gazetesi önünde bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yarıya indiren, sokaklarda bağırıp çağıran 30 yaşındaki İngiliz vatandaşı Ross Alan Stevens ile 23 yaşındaki Fransız vatandaşı Marc leon Edward Chamıchıan tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Alkol başlarına dert oldu

Lefkoşa’da dün gece alkol etkisi altında Afrika gazetesi önünde bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yarıya indiren, sokaklarda bağırıp çağıran 30 yaşındaki İngiliz vatandaşı Ross Alan Stevens ile 23 yaşındaki Fransız vatandaşı Marc leon Edward Chamıchıan tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

25 Mayıs 2018 Cuma 21:11
Alkol başlarına dert oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da dün gece alkol etkisi altında Afrika gazetesi önünde bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yarıya indiren, sokaklarda bağırıp çağıran 30 yaşındaki İngiliz vatandaşı Ross Alan Stevens ile 23 yaşındaki Fransız vatandaşı Marc leon Edward Chamıchıan tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyi aktaran Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliğinde görevli Polis Memuru Gökhan Kılbaş, zanlıların, Bayrak aykırı hareket, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi. Polis, 25 Mayıs saat 00:15 raddelerinde Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi içerisinde zanlı Ross Alan Stevens’in 208 promil alkol tesiri altında Afrika gazetesi önünde bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yarıya indirdikten sonra yine arkadaşı zanlı Marc leon Edward Chamıchıan’ın 156 promil alkol tesiri altında bulunduğu sırada her ikisi de cadde içerisinde yüksek sesle bağırıp çağırmak ve yol içerisinde yatmak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunduklarını söyledi. Zanlıların suçüstü tutuklandıklarını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Zanlılar aleyhinde başlatılan tahkikat tamamlanmıştır. Zanlı 1, 30 yaşında olup Ingiliz vatandaşıdır. Zanlı iki ise 23 yaşında olup Fransız vatandaşıdır. Her iki zanlı da adada turist konumundadır.

Anahtar Kelimeler:
Marc Leon Edward ChamıchıanRoss Alan StevensAlkol
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