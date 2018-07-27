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Alkaya 6 gün daha tutuklu kalacak

Alkaya 6 gün daha tutuklu kalacak

27 Temmuz 2018 Cuma 17:23
Alkaya 6 gün daha tutuklu kalacak

Alkaya 6 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta kaldığı sitede hırsızlık yapmak için komşusunun evine giren ve 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan İlyas Alkaya aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Tutukluluk süresi dolan zanlı Alkaya, ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlı İlyas Alkaya’nın 24 Temmuz günü Alsancak’ta meydana gelen “Geceleyin Ev Açma” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından methaldar olduğunu belirten polis memuru Mustafa Güneş, apartman boşluğundan ikinci kata tırmanan zanlının, komşusu müşteki N.Y.’ye ait dairenin banyo penceresinden içeriye girdiğini ifade etti. Güneş, yatak odasına kadar giren zanlı İlyas Alkaya ile göz göze gelen müşteki N.Y.’nin çığlık atması üzerine, aynı yerden kaçmaya çalışan zanlının 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ciddi şekilde yaralandığını dile getirdi. Ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan zanlının aynı gün hastaneden taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındığını kaydeden Mustafa Güneş, zanlının evinde arama yapıldığını ifade etti. Zanlının, evinde yapılan aramada tespit edilen birçok eşya ile ilgili makul bir izahat veremediğini, evde bulunan bir adet televizyonun ise aynı site içerisinde ikamet eden başka bir ev sahibine ait olduğunun ve zanlının evinde tespit edilen televizyonun söz konusu şahsa ait ikametgâhtan sirkat edildiğinin de ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

Güneş, alınan tutukluluk süresinde zanlının evinde mahkeme emri ile arama yapıldığını söyledi. Alkaya’nın evinde yapılan aramada 1 adet canlı mermi, 1 adet canlı av fişeği, 1 adet boş mermi kovanı, 1 adet 12 kalibrelik av fişeği kartuşu, 1 adet Samsung marka beyaz renk cep telefonu, 1 adet Samsung marka pembe kapaklı cep telefonu, 1 adet Sony Cyber-Shot marka gri renk kamera, 1 adet Osse marka güneş gözlüğü ve kutusu, 1 adet Nike marka mavi renk sırt çantası ve içerisinde 1 adet 70 cl The Singleton marka viski, 1 adet 70 cl IPA Experiment marka viski, 1 Adet 70 cl Johnnie Walker Green Label marka viski ve 1 adet 70 cl Glenfiddich marka viski ele geçiridklerini ifade eden Güneş, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bölgede son zamanlarda birçok faili meçhul ev açma meselesi gerçekleştiğini ifade eden Güneş, serbest kalması halinde yürütülen geniş çaplı soruşturmaya, alınması gereken ifadelere, kayıp emarelere ve muhtemel suç ortaklarına etki etme olasılığı yüksek olan zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İlyas AlkayaHırsızçaldı
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