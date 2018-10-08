2 bin TL para cezasına mahkum edildi…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da faaliyet gösteren bir markette Özgün İnce’ye ait çanta ile içerisindeki 2 adet cep telefonunu sirkat eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı Loukas Mougkourou bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı…

Mağusa’da faaliyet gösteren bir süpermarkette 1 Ekim 2018 tarihinde müşteri olarak bulunduğu sırada Özgün İnce’ye ait çanta ile içerisindeki 2 adet cep telefonunu sirkat eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı Loukas Mougkourou dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı. “Sirkat” suçundan yargılanarak suçlu bulunan sanık Mougkourou 2 bin TL para cezasına mahkum edildi.

Alışverişe gitti hırsızlık yaptı…

1 Ekim 2018 tarihinde ailesi ile birlikte KKTC’ye giriş yapan sanık Loukas Mougkourou, alışveriş yapmak için Mağusa’da faaliyet gösteren bir süpermarkete gitti. Ayni tarihte, Metgin Pazarlama Ltd.’de çalışan müşteki Özgün İnce, iş yerinden aldığı ürünleri süpermarketteki raflara yerleştirmeye başladığı sırada içerisinde 2 adet cep telefonu bulunan çantasını meyve suyu kutularının üzerine bıraktı. Sanık, meyve suyu kutuları üzerinde bulunan çantayı fark etmesi üzerine konu çanta ile içerisindeki cep telefonlarını alarak alış veriş arabasına koydu ve süpermarketten ayrıldı. Çantasının olmadığını fark eden müşteki polise şikayette bulundu ve mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında kamera kayıtları incelendi ve konu çantanın sanık tarafından sirkat edildiği tespit edildi. Kamera kayıtlarından sanığın tespit edilmesi üzerine ise sınır kapılarına gerekli bilgiler verildi. Sanık, 7 Ekim 2018 tarihinde KKTC’ye giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklandı.

Suçlu bulundu…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, sanık Loukas Mougkourou’yu aleyhine getirilen davadan suçlu bularak mahkum ettiğini açıkladı. Sanığın hürriyeti bağlayıcı bir ceza dışında başka bir ceza ile de ıslah olabileceği kanaatinde olduğunu belirten İnan, sanığı 2 bin TL para cezasına mahkum ettiğini açıkladı.