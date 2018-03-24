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Ali 2 Gün Tutuklu Kalacak

Lefkoşa’da Birinci derece askeri bölge olan Dumlupınar mevkiinden ülkemi yasa dışı yollardan giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Zeeshan Ali tutuklanarak bugün Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Ali 2 Gün Tutuklu Kalacak

Lefkoşa’da Birinci derece askeri bölge olan Dumlupınar mevkiinden ülkemi yasa dışı yollardan giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Zeeshan Ali tutuklanarak bugün Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Mart 2018 Cumartesi 15:43
Ali 2 Gün Tutuklu Kalacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Birinci derece askeri bölge olan Dumlupınar mevkiinden ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Zeeshan Ali tutuklanarak bugün Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı Zeeshan Ali’nin 23 Mart tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da birinci derece askeri yasak bölge olan Dumlupınar Bölgesinde Birleşmiş Milletler Binası ile Aziz Paul kilisesi arasındaki bölgeden gizlice geçerek ülkemize giriş yapmak istediği sırada nöbetçi asker tarafından tespit edilerek yakalandığını söyledi. Zanlının polise teslim edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 24.03.2018 16:57
Anahtar Kelimeler:
Zeeshan AliAskeri Bölge
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