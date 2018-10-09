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Alhalabi tutuksuz yargılanacak

Alhalabi tutuksuz yargılanacak

09 Ekim 2018 Salı 18:21
Alhalabi tutuksuz yargılanacak

Alhalabi teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş kapısından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tespit edilen zanlı Abdelrahman Suhail Omar Alhalabi tutuklanmasının ardından teminata talebi ile bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ertuğ Akşahoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Akşahoğlu, 5 Ekim’de saat 23.30’da Lokmacı’dan KKTC’ye giriş yapan Abdelrahman Suhail Omar Alhalabı’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Ahşahoğlu, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru Akşahoğlu, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 4 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Lokmacı Kara Giriş KapısıUyuşturucuAbdelrahman Suhail Omar Alhalabi
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