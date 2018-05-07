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Aldağ'a 9 yıl hapis cezası
ALDAĞ'A 9 YIL HAPİS CEZASI
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Aldağ'a 9 yıl hapis cezası

Geçtiğimiz yıl ülkeye soktuğu 979 gram Hintkeneviri uyuşturucu maddeyi, Ali Çetin Amcaoğlu’na teslim eden Sadi Aldağ aleyhindeki davanın kararı bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Aldağ'a 9 yıl hapis cezası

Geçtiğimiz yıl ülkeye soktuğu 979 gram Hintkeneviri uyuşturucu maddeyi, Ali Çetin Amcaoğlu’na teslim eden Sadi Aldağ aleyhindeki davanın kararı bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:53
Aldağ'a 9 yıl hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Geçtiğimiz yıl ülkeye soktuğu 979 gram Hintkeneviri uyuşturucu maddeyi, Ali Çetin Amcaoğlu’na teslim eden Sadi Aldağ aleyhindeki davanın kararı bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. Aldağ, uyuşturucu madde “ithal ve tasarruf” suçlarından yargılanarak 9 yıl hapse mahkûm oldu. Başkanlığı’nda Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Ağır Ceza Mahkeme Heyeti’nin baktığı davada, sanık avukatı Muhabbet Mevsimler mahkemede hazır bulundu.

Oy birliği ile alınan davanın kararını heyet adına Başkan Melek Esendağlı okudu.

Mahkeme başkanı Melek Esendağlı, 31 yaşındaki sanık Sadi Aldağ’ın “uyuşturucu ithal ve tasarruf” suçlarından yargılandığını açıkladı. Esendağlı, meseleyle ilgili davada sanık 2 konumundaki Sadi Aldağ’ın davalarını kabul etmediği için bu davayla ilgili aleyhine takipsizlik dosyalandığını ve Aldağ’a yeni davalar dosyalanarak yeniden yargılandığını anımsattı. Esendağlı, Aldağ’ın dava konusu uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım için değil, farklı amaçlar için ülkeye getirdiğine bulgu yaptıklarını kaydetti.

Suçu organize eden aynı davada Kasım ayında yargılanarak 9 yıl hapse mahkûm edilen Ali Çetin Amcaoğlu’nun olduğunu anımsatan Esendağlı, Aldağ’ın organize edilen suça bulaştığını belirtti.

Yargıtay’ın uyuşturucu davalarında kişisel kullanım miktarının ölçü değerlerinin ne olduğunun incelenmesine değinen Esendağlı, dünyada birçok ülkeye göre şahsi kullanım miktarının değişmekte olduğunu belirtti.

Sanığın uyuşturucu bağımlısı olduğunu tespit ettiklerini belirten Ağır Ceza Başkanı Esendağlı, bu davaya ilişkin olarak Denetimli Serbestlik Yasası’nın maddelerini teker teker inceleyerek, değerlendirmede bulundu.

İthal edilen uyuşturucu miktarına dikkati çeken Esendağlı, kişisel kullanım üzerinde bir miktar olduğuna bulgu yaptıklarını ifade ederek, Aldağ’ın yasa kapsamına girmediğinin altını çizdi.

Sanık tasarrufundaki 979 gram 370 miligram uyuşturucu miktarının ceza takdiri açısından ağırlaştırıcı bir neden olduğuna dikkat çeken Esendağlı, bu tür suçlarda kamu menfaatinin önemli olduğunu vurguladı.

Melek Esendağlı, yaygın ve artış olan, kamu sağlığının tehdit altında olduğu bu tür suçlarda kamu menfaatine ağırlık vermeyi uygun ve adil bulduklarını söyleyerek, oy birliğiyle sanık Sadi Aldağ’ı “uyuşturucu ithali ve tasarruf” suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Hintkeneviri UyuşturucuAli Çetin AmcaoğluSadi Aldağ
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