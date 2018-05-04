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Aldağ 1 kilodan mahkum edildi
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Aldağ 1 kilodan mahkum edildi

Ülkemize Ağustos 2017 tarihinde Güney Kıbrıs’tan aldığı 1 kilo hintkenevirini ithal ederek Ali Çetin Amcaoğlu’na veren sanık Sadi Aldağ aleyhindeki duruşma kararı bugün açıklandı

Aldağ 1 kilodan mahkum edildi

Ülkemize Ağustos 2017 tarihinde Güney Kıbrıs’tan aldığı 1 kilo hintkenevirini ithal ederek Ali Çetin Amcaoğlu’na veren sanık Sadi Aldağ aleyhindeki duruşma kararı bugün açıklandı

04 Mayıs 2018 Cuma 22:55
Aldağ 1 kilodan mahkum edildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Ağustos 2017 tarihinde Güney Kıbrıs’tan aldığı 1 kilo hintkenevirini ithal ederek Ali Çetin Amcaoğlu’na veren sanık Sadi Aldağ aleyhindeki duruşma kararı bugün açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen dünkü duruşma da sanık aleyhine verilen mahkûmiyet kararını Başkan Melek Esendağlı açıkladı.

Başkan Esendağlı kararda sanığın aleyhine getirilen 1 kilo uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçunu kabul etmemesi üzerine duruşmaya gidildiğini belirtti. Esendağlı yapılan duruşma neticesinde sanığın gönüllü ifadesinin kabul görmemesine rağmen işlediği suçla ilgili olarak sunulan oldular ve emarelerin sanığın suçlu olduğunu gösterdiğini belirterek sanı aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Başkan Melek Esendağlı sanık avukatının sanığın lehine olan hafifletici unsurları sunması ve ceza takdirinin açıklanması için davayı 7 Mayıs 2018 tarihine erteledi.

Çalınan malzeme miktarı 20 Bin TL’yi buldu
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Son Güncelleme: 04.05.2018 23:07
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHintkeneviriSadi Aldağ
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