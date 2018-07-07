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Alayköy ve İnönü'de yangın

Alayköy ve İnönü'de yangın

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:15
Alayköy ve İnönü'de yangın

06.07.2018 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Alayköy’de yapım aşamasında olan Mantar Üretim Tesisi’nin batı kısmında,  söz konusu işletmede iş yapan personel tarafında sandviç panel montajı yapıldığı sırada, rüzgar çıkması sonucu çalışmakta olduğu tesisin doğu kısmında boş alan içerisinde büyük yığın halinde bulunan balyalara spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlarının temas etmesi sonucunda bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ve Alayköy Belediyesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 240 metre kare sandviç panel ve profil demirlerden oluşan yapım aşamasındaki tesis, 50 adet sandviç panel, 162 adet büyük boy balya yanmıştır.

07.07.2018 tarihinde, saat 01.00 sıralarında,  İnönü köyünün yaklaşık 1 km batısında Hüsnü BULLUCİ'ye ait arazi içerisinde üstü çinko ile kapalı sündürmenin altında istifli şekilde bulunan 200 adet arpa rulo balyası ve konu sündürmenin hemen yanında kapalı oda içerisinde basılı durumda olan 17 araba samanı tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında yanmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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